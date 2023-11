Ajax ultimo in Eredivisie! Il pronostico del match con il Volendam

Ultimo in classifica e col morale a terra dopo la manita incassata dal Psv di Lozano . L'Ajax deve voltare pagina e per farlo si affida in panchina a Van't Schip , bandiera dei Lancieri da calciatore ed ex Genoa . Un tuffo nel passato per rendere il presente meno buio, a partire dal recupero di Eredivisie contro il Volendam che a tutti gli effetti è una sfida salvezza .

Ajax-Volendam, statistiche e pronostico

L'Ajax in campionato ha perso le ultime 5 sfide, l'ultima delle quali come detto contro il Psv capolista: un pesante 2-5. Ad Amsterdam arriva una compagine che se contassero i soli punti ottenuti in trasferta (zero) sarebbe ultima. C'è da dire però che il Volendam fuori casa ha sì incassato 12 reti ma (almeno) ha segnato un gol esatto nelle 4 gare esterne disputate, tra queste spicca quella persa 3-1 col Psv.

Stando alle quote dei bookmaker la crisi dell'Ajax sembra quasi non esistere. Il segno 1 finale viaggia a 1.25 su Sisal e passa a 1.27 su Begamestar e Better. Probabile per gli operatori anche l'Over 2,5, valutato 1.30, per l'Ajax sarebbe il sesto consecutivo in campionato. Più redditizia la giocata Multigol 3-5 offerta a 1.63, necessario in questo caso che la partita finisca con almeno tre, massimo cinque segnature complessive.