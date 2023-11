Pronostico Torino-Frosinone: Under/Over 1,5 Casa e risultato esatto

Le strade di Torino e Frosinone in Coppa Italia si incrociano nei sedicesimi , si gioca giovedì sera in gara unica (ore 21) e chi vince trova il Napoli di Garcia agli ottavi . Le due squadre hanno eliminato rispettivamente FeralpiSalò (2-1) e Pisa (1-0) ad agosto, ora l'asticella si alza e solo uno tra Juric e Di Francesco potrà proseguire la sua corsa.

Quanti gol segna il Toro? Analisi e quote

L'ultima del Toro in campionato è stata una prova di carattere, che ha permesso ai granata di sbancare il Via del Mare di Lecce grazie a Buongiorno. Clamoroso invece il flop del Frosinone, che avanti di tre a Cagliari è uscito sconfitto per 4-3 dai sardi di Ranieri.

Risultati alla mano, il Torino davanti al suo pubblico ha segnato più di un gol solo contro la Feralpi in Coppa Italia. Il Frosinone nelle ultime tre uscite contro Roma, Bologna e appunto Cagliari ha incassato 8 reti in totale.

Si può dunque ipotizzare che il Toro, a prescindere dall'esito finale, riesca a realizzare almeno due reti nei 90 regolamentari. Un'eventualità che si concretizza nell'opzione Over 1,5 Casa, valutata intorno al doppio della posta.

Da segnalare poi la giocata che fa riferimento al risultato esatto "multi esiti". Il cluster: "2-0/2-1/3-0/3-1" si può provare a quota 2.45.