Pronostici Coppa Italia, Sassuolo-Spezia: neroverdi favoriti al 90'

La compagine allenata da Alessio Dionisi si presenta all'appuntamento con i liguri dopo aver eliminato il Cosenza (5-2) mentre i bianconeri nel turno precedente hanno battuto il Venezia ai rigori (2-2 al termine dei tempi regolamentari).

Show in arrivo al "Mapei Stadium", scopri il pronostico

Il Sassuolo nelle prime 4 gare interne di campionato ha fatto registrare una vittoria contro la Juventus (4-2), un pareggio con il Bologna (1-1) e due sconfitta con Monza (1-0) e Lazio (2-0).

Lo Spezia (16° in Serie B) in trasferta con una vittoria (2-1 Feralpisalò), due pareggi (3-3 Sudtirol e 2-2 Palermo) e due sconfitte (3-0 Catanzaro e 1-0 Venezia) ha raccolto soltanto 5 punti.

Per le quote i padroni di casa partono nettamente con i favori del pronostico, il segno 1 paga 1.57 mentre la doppia chance X2 si gioca a 2.30. È una gara da dentro o fuori, entrambe le squadre si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria. Ok l'Over 2,5 al 90'.