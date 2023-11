Liga, statistiche e pronostico di Las Palmas-Atletico Madrid

Tre punti per agganciare momentaneamente Real Madrid e Girona in vetta alla classifica della Liga . Questo l'obiettivo dell' Atletico Madrid di Simeone (che deve comunque recuperare un match) nell'anticipo della 12ª giornata di campionato. A fare gli onori di casa sarà il Las Palmas , avversario alla portata dei Colchoneros che però ha vinto quattro delle ultime sei partite dando una bella sistemata alla sua classifica.

Statistiche e pronostico

In trasferta l'Atletico ha un ruolino di marcia che contempla tre vittorie, un pareggio e un ko, che coincide con il tracollo di Valencia. Le tre reti incassate al Mestalla sono però anche le uniche visto che nelle restanti quattro gare esterne Morata e compagni hanno sempre portato a casa il clean sheet.

Interessanti le statistiche del Las Palmas, rimasta l'unica formazione della Liga a non aver ancora fatto registrare l'Over 3,5. Di più (ed ecco il dato che sorprende), nelle cinque partite casalinghe giocate il Las Palmas non ha mai subìto gol nei primi 45 minuti!

In Las Palmas-Atletico la quota prevista per l'Over 3,5 è pari a 3.20 mentre l'Atletico che segna nel primo tempo (ecco il possibile esito da provare) paga 1.73. Chi vince secondo i bookie? Atletico nettamente favorito, su GoldBet e Better il 2 si trova a 1.62 mentre sale a 1.67 su Begamestar.