Ligue 1: quote, pronostico e statistiche di Psg-Montpellier

In Ligue 1 la corsa del Psg verso il primo posto non si ferma. Kylian Mbappé e compagni con la vittoria ottenuta in extremis sul campo del Brest (3-2) sono riusciti a scavalcare in classifica il Monaco . La squadra di Luis Enrique ora è posizionata in seconda posizione con un punto in meno del Nizza capolista.

Show al "Parco dei Principi", scopri il pronostico

Per le quote la compagine parigina dovrebbe riuscire a liquidare senza grossi problemi la pratica Montpellier. Il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.30 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 3.50.

Numeri alla mano si può notare che il Psg in casa dopo aver pareggiato per "0-0" con il Lorient ha sempre realizzato da 2 a 4 reti nei successivi 4 match interni di campionato. Il Montpellier invece non ha mai subito più di due reti nella stessa trasferta. Il Multigol Casa 2-4 è proposto a 1.37 mentre l'Over 2,5 Casa è offerto a circa 1.80.