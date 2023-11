Un ex Juve al Manchester United, quote impazzite: Ten Hag alla frutta

Il Manchester United è incappato in due figuracce nel giro di pochi giorni, sotto forma di pesanti 0-3 incassati prima dal Manchester City in Premier League poi dal Newcastle in Carabao Cup (torneo di cui lo United era detentore). Entrambe in casa, all'Old Trafford, che da " Teatro dei Sogni " si sta trasformando in " Teatro degli Incubi " (o del "Nulla", come scrivono all'estero). Umiliazioni che hanno un principale responsabile, individuato nell'allenatore Ten Hag . Anche una bandiera come Gary Neville ha sentenziato che per il tecnico olandese il destino è segnato, il limite è stato superato: insomma, l'esonero di Ten Hag sembra inevitabile. All'estero i bookie si sono scatenati nella caccia al possibile sostituto , tanti volti noti ma ce n'è uno che spicca ed è un ex Juve .

Ten Hag silurato? Ecco chi sarà il sostituto per i bookie esteri

Un eventuale licenziamento di Ten Hag costerebbe al Manchester United circa 17 milioni di euro. Tanti, ed è il motivo per cui la panchina dell'olandese sta traballando senza crollare. Ma ormai la decisione sembrerebbe presa, il vaso era già colmo a inizio ottobre quando fu McTominay a salvare Ten Hag con una clamorosa doppietta a tempo scaduto nel match contro il Brentford. Insomma, una possibilità gli era già stata data.

Per i bookie esteri il favorito a ereditare la panchina del Man United in caso di esonero di Ten Hag è Zinedine Zidane, a cui va la quota più bassa nel lotto dei cosiddetti papabili: circa 4 volte la posta. Il secondo favorito è Julian Nagelsmann, valutazione che sorprende visto che il tecnico è alla guida della Germania che punta al trionfo "casalingo" ai prossimi Europei. In corsa c'è anche Roberto De Zerbi, dato a 7.50, mentre per un altro ex juventino come Antonio Conte la quota si ferma solo a 16.

Prossimo allenatore esonerato, Ten Hag è il secondo più in bilico

All'estero si punta anche sul "Prossimo allenatore esonerato in Premier League". La conferma di come Ten Hag sia davvero vicino al licenziamento arriva dal fatto che l'olandese sia presentato come il secondo tecnico più in bilico dopo Paul Heckingbottom, allenatore dello Sheffield United ultimo in classifica. Per lui la quota esonero viaggia intorno all'1.50, a seguire c'è proprio Ten Hag che in questa particolare scommessa è piazzato a 2. Molto più staccati Iraola del Bournemouth a 7.50 e Kompany del Burnley quotato a 9.