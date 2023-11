Vincente X Factor, il secondo Live cambia le quote

La seconda puntata dei Live di X Factor 2023 è scivolata via e il secondo ballottaggio consecutivo è stato fatale ad Asia Leva. La rapper del team di Fedez saluta dunque il programma dopo gli Animaux Formidables, duo del roster di Morgan , che però può consolarsi con il ripescaggio (una delle novità di questa edizione) degli Astromare. Come cambiano le quote sul vincente X Factor 2023 dopo la seconda puntata dei Live ? Scopriamolo subito.

Chi vince X Factor? I bookie non hanno dubbi

Alla vigilia della prima puntata dei Live per i bookie la favorita era Angelica Bove, pupilla di Ambra. Resta lei la concorrente da battere tanto che la sua quota è scesa da 3 a 2 volte la posta. La prima alternativa è la rock band dei Sickteens, in precedenza bancata a 4, che ora si gioca circa a 5. Passo in avanti in lavagna di Maria Tomba (team di Fedez) proposta vincitrice a 5 al pari dei Sickteens mentre per Niccolò Selmi, altro membro della scuderia Morgan, l'offerta sale a 7.50.

Quote alla mano il concorrente meno accreditato per la vittoria finale è Gaetano De Caro, che ieri sera si è salvato dall'eliminazione dopo la chiamata del "Tilt" da parte dei giudici. Per il cantante voluto da Ambra nella sua squadra il trionfo è un'ipotesi da oltre 30 volte la posta.