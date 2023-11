Il poker di Tuttosport: il venerdì vale 8 volte la posta

Bologna-Lazio

La Lazio dopo aver superato l'esame Fiorentina per 1-0 all'Olimpico si appresta a giocare in trasferta sul campo di un Bologna che non perde dalla 1ª giornata e non fa registrare il segno 2 da ben 9 match consecutivi.

Biancocelesti senza "X" in trasferta, la doppia chance X2 che azzererebbe entrambi i ritardi è in lavagna a 1.46 mentre la "combo" X2+Multigol 1-4 regala un moltiplicatore pari a 1.82.

Psg-Montpellier

Dopo le prime 10 giornate di Ligue 1 il Psg ha un punto in meno del Nizza capolista. Mbappé e compagni domani vorranno vincere contro il Montpellier per provare a colmare questo gap il prima possibile.

La squadra di Luis Enrique in casa dopo aver pareggiato per 0-0 con il Lorient ha sempre segnato da 2 a 4 reti nelle successive 4 gare interne di campionato. Andamento altalenante per il Montpellier in trasferta, da segnalare che il club arancioblù non ha mai subito più di due reti fuori casa. Intriga in controtendenza l'Over 2,5 Casa proposto a 1.80.

Las Palmas-Atletico Madrid

È un Atletico Madrid in gran forma quello che si appresta a sfidare il Las Palmas. I "Colchoneros" nelle precedenti 6 giornate di campionato non solo hanno sempre vinto ma sono anche riusciti a realizzare sempre 2 o 3 reti. Il settimo successo consecutivo da parte dell'undici di Simeone è in lavagna a 1.65.

Darmstadt-Bochum

L'anticipo della 10ª giornata di Bundesliga mette a confronto due squadre posizionate nella parte bassa della classifica. Difese da incubo per entrambe le squadre, il Darmstadt in casa ha subito 12 reti in 4 partite mentre il Bochum nelle prime 5 trasferte del torneo ne ha incassati ben 16. Il Goal al novantesimo moltiplica la posta per 1.53.

Ricapitolando, pronostici e quote

Bologna-Lazio: X2+Multigol 1-4, quota 1.82

Psg-Montpellier: Over 2,5 Casa, quota 1.80

Las Palmas-Atletico Madrid: Segno 2, quota 1.65

Darmstadt-Bochum: Goal, quota 1.53