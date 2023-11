Bundesliga, quote e pronostico di Darmstadt-Bochum

Il weekend di Bundesliga si apre come di consueto il venerdì sera, l'anticipo della decima giornata vede protagoniste due squadre che lottano per salvarsi. Il Darmstadt, reduce dal pesante ko per 8-0 col Bayern, ospita un Bochum che ancora non ha mai vinto un match in campionato.

Molte reti in vista ma... chi vince?

Se il Darmstadt ne ha presi 8 dal Bayern, il Bochum qualche settimana fa ne ha incassati 7, dati che evidentemente pesano nel numero di gol subiti dalle due formazioni. Come se non bastasse, il Darmstadt ha chiuso in 9 uomini contro i bavaresi e potrebbero dunque pesare le assenze legate alle squalifiche dei giocatori che hanno visto "rosso" contro Kane e compagni.

Due dati su tutti meritano risalto. In casa il Darmstadt ha sempre centrato la combo Goal+Over 3,5 mentre il Bochum nella penultima trasferta disputata ha colto un ottimo pareggio (0-0) sul campo del Lipsia.

Per le quote il match vedrà entrambe le squadre a segno e verranno realizzate almeno tre reti totali. Dunque, Goal+Over 2,5. Il Bochum come detto non ha ancora mai vinto e chissà che non possa riuscirci in questa occasione. Troppo rischioso il segno 2? La doppia chance X2 è comunque soddisfacente. Per questo tipo di giocata la quota di Cplay è 1.58, Sisal si ferma a 1.55 e Snai a 1.57.