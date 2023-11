Serie B, analisi e pronostico di Catanzaro-Modena

Stadio Ceravolo , sabato alle 14 si gioca un Catanzaro-Modena che ha risvolti importanti per l'alta classifica di Serie B . La squadra di Vivarini ha 21 punti come il Venezia , cinque in meno della capolista Parma . Il Modena di Paolo Bianco è a quota 19, quindi due lunghezze sotto ai calabresi, ed è ancora imbattuto in trasferta (2 vittorie e 3 pareggi). Prima dei consigli ecco qualche statistica .

Modena in fiducia, ecco il consiglio

Insieme al Venezia il Modena è rimasta l'unica squadra della B a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 2/2, esito che invece il Catanzaro ha centrato già in quattro occasioni. Da sottolineare il feeling dei calabresi con l'Over 2,5, 7 le uscite finora mentre al contrario il Modena gradisce l'Under 2,5 messo a referto in 8 delle 11 partite disputate.

Il Catanzaro in casa ha perso solo contro il Parma ma il Modena arriva al Ceravolo in fiducia (sette punti nelle ultime tre) e potrebbe portare a casa almeno un pareggio. Da provare quindi la doppia chance X2, in lavagna un interessante 1.68 su Cplay, a fronte dell'1.59 fissato da Sisal e dell'1.65 corrisposto da Snai.