Inter, Bayern e Arsenal vincenti: usciranno tre “2”? L’analisi dei bookie

Un turno tutt’altro che interlocutorio vedrà protagoniste – sabato – Inter, Bayern Monaco e Arsenal, tutte in trasferta contro Atalanta, Borussia Dortmund e Newcastle. Se Bayern e Arsenal vogliono i 3 punti per continuare a inseguire Leverkusen e Tottenham al primo posto, l’Inter – che guida la classifica di Serie A – è chiamata alla prova del Gewiss Stadium dove è sempre complicato superare l’Atalanta di Gasperini. Morale a terra per il Bayern che viene dalla sconfitta clamorosa in Coppa di Germania contro il Saarbrucken, squadra di terza serie tedesca, e l’Arsenal che pure ha perso in Coppa di Lega contro il West Ham all’Olympic Stadium, l’Inter – invece – cerca una vittoria che darebbe la spinta giusta per preparare la sfida contro il Salisburgo martedì in Champions.