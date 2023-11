La proposta di Tuttosport con le partite del sabato: il tris è servito

Le tre partite di Serie A del sabato sono ormai un appuntamento fisso e anche questo fine settimana chi aspetta il "tris" non resterà deluso. A proposito di tris, ecco una proposta formulata contenente gli esiti scelti ad hoc per le partite di campionato previste oggi, partendo da Salernitana-Napoli.

Salernitana-Napoli, sabato ore 15

Pippo Inzaghi vuole la prima vittoria in campionato della sua Salernitana ma conosce bene il potenziale offensivo del Napoli. Difficilmente gli azzurri perderanno all'Arechi ma trattandosi di un derby un pizzico di prudenza ci vuole. Optiamo per la combo X2+Multigol 2-4 a quota 1.61 nell'intento di restare in pista e passare all'appuntamento delle 18...

Atalanta-Inter, sabato ore 18

È qui che forse vale la pena prendersi un rischio, anche per alzare un po' la quota complessiva della giocata (ognuno può sempre rimodularla a sua discrezione). Vero, l'Atalanta non ha una history favorevole con l'Inter ma passare a Bergamo non è facile per nessuno. Nel match del Gewiss Stadium la scelta ricade sulla doppia chance 1X+ Over 1,5 a quota 2.11.

Milan-Udinese, sabato ore 20.45

Il Milan è favorito ma l'Udinese in passato ha spesso fatto soffrire al Diavolo le pene dell'inferno. I rossoneri questo match non dovrebbero perderlo e sulla carta ci stanno da due a quattro gol totali: 1X+Multigol 2-4 a 1.64.

Ricapitolando, esiti consigliati e quote

Salernitana-Napoli: X2+Multigol 2-4, quota 1.61

Atalanta-Inter: 1X+Over 1,5, quota 2.11

Milan-Udinese: 1X+Multigol 2-4, quota 1.64

La quota totale media di questa proposta è circa 5.60 volte la posta