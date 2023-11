Pronostici Serie A, per le quote Monza favorito sul campo del Verona

È un Verona decisamente in affanno quello che si appresta a sfidare in casa il Monza di Raffaele Palladino . L' Hellas dopo aver conquistato l'intera posta in palio nelle prime due giornate di campionato (1-0 ad Empoli e 2-1 in casa contro la Roma ) è riuscito a totalizzare soltanto due punti nelle successive 8 gare del torneo.

Il Monza dal canto suo in questo avvio di stagione ha perso soltanto tre incontri su dieci e sempre contro avversari di livello superiore (2-0 a Milano con l'Inter, 3-0 a Bergamo con l'Atalanta e 1-0 all'Olimpico contro la Roma). I brianzoli nelle restanti 7 partite di campionato hanno fatto registrare 3 vittorie e 4 pareggi.

Under oppure Over? Scopri il pronostico

I bookie sorridono alla formazione ospite, il segno 2 è in lavagna a circa 2.40 mentre il ritorno al successo del Verona è proposto mediamente a 3.10. Il Monza nelle prime 10 giornate ha fatto registrare per ben 8 volte l'Under 2,5, la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5 è offerta su Begamestar a 1.75. Quota leggermente più bassa su Snai (a 1.70) e Sisal (a 1.65).