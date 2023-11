Serie A, la Roma sfida il Lecce: il pronostico del match

La Roma di José Mourinho dopo aver perso per 1-0 a Milano contro l' Inter riparte dal match casalingo contro il Lecce . La squadra capitolina nelle precedenti tre gare di campionato disputate allo stadio Olimpico ha sempre conquistato i tre punti, al "7-0" inflitto all' Empoli hanno fatto seguito i successi ottenuti contro il Frosinone (2-0) e il Monza (1-0).

Per quanto riguarda il cammino dei giallorossi in Europa League ci sono invece da segnalare le vittorie interne contro Servette (4-0) e Slavia Praga (2-0).

Il Lecce in questo avvio di stagione non è ancora riuscita a vincere in trasferta. I salentini lontano da "Via del Mare" hanno fatto registrare soltanto 3 pareggi e 1 sconfitta.

Lukaku e compagni partono favoriti

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è proposto su Begamestar a 1.60 mentre Planetwin365 e Snai offrono il successo dei giallorossi rispettivamente a 1.55 e 1.57.

Il Lecce nelle precedenti tre trasferte di campionato ha sempre subito esattamente una rete. Riuscirà la Roma a segnare più di un semplice gol? L'Over 1,5 Casa è in lavagna a 1.80.