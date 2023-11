Pioli, la panchina scricchiola? Bookie scatenati sul Milan

Gli abbracci post-partita con il Genoa e i sorrisi per Giroud nei panni da portiere. Sono le ultime immagini di un Milan felice, immagini che nelle settimane successive hanno lasciato il passo a un'enorme delusione per risultati che non arrivano. In Serie A il Milan è scivolato al terzo posto in classifica, a meno sei dalla vetta occupata dall'Inter. In Champions la situazione è complicatissima e alle porte c'è il match spartiacque col Psg. Che Pioli dovrà affrontare con l'assordante rumore che ancora rimbomba nelle orecchie dei fischi di San Siro dopo il ko con l'Udinese. I bookie nel frattempo hanno aggiornato le quote sulla scommessa "Pioli esonerato/dimissioni" entro Natale. Ed è un ritocco deciso verso il basso.