Liga, quote e pronostico di Getafe-Cadice

Una questione tra “cattivi”. Il posticipo della 12ª giornata di Liga vede sfidarsi due squadre che stazionano nei piani altissimi della speciale classifica relativa alle ammonizioni . In campo però si va per cercare quella vittoria che al Getafe (reduce da cinque pareggi di fila) manca da sei giornate e al Cadice da sette.

Pochi gol in vista per le quote

Il club madridista non ha mai perso in casa nè vinto fuori: ciò fa sì che Borja Mayoral e compagni non abbiano mai fatto registrare il segno 2 finale ed è un “ritardo da record” se rapportato a tutte le altre squadre del campionato spagnolo. Di contro c’è un Cadice che eccezion fatta per l’1-1 in casa del Betis è sempre tornato a casa a mani vuote dopo le altre quattro gare esterne giocate.

Con queste premesse c’è da attendersi un match più combattuto che spettacolare, di certo è quanto ipotizzato dai bookie che sentono aria di No Goal (1.57) e Under 2,5 (1.43). Il Getafe riuscirà a sfruttare il fattore campo per chiudere in vantaggio al 45’ oppure al 90’? Per chi crede in questa eventualità l’opzione da provare è “1 primo tempo o 1 finale” a 1.68 su Begamestar, a 1.63 su Snai, a 1.60 su Eurobet.