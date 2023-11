Pronostico Milan-Psg, match da brividi per Pioli

Cosa giocare in Milan-Psg

Il Psg dopo il tracollo in casa del Newcastle (1-4) si è ricordato di essere uno squadrone e ha vinto le successive cinque partite segnando sempre tre gol esatti. Il Milan invece il gol fatica a trovarlo, perciò sarà fondamentale contenere gli assalti francesi e concretizzare ciò che di buono si presenta nell'area avversaria. Ma non sarà semplice.

Per le quote il segno più accreditato è il 2, pagato circa 2.25. Come opzione "soft" dal punto di vista del rischio è consigliabile il Multigol 2-4. Scartando il pareggio e ipotizzando almeno due reti in partita, prende forma la combo "doppia chance 1/2 più Over 1,5". Uno sguardo alle quote dei bookie per questo tipo di opzione: 1.60 su Cplay, 1.55 su Snai e 1.52 su Sisal.