Pronostico Napoli-Union Berlino, incubo Kvara per i tedeschi. E Bonucci...

Gruppo C di Champions League , che occasione per il Napoli ! La squadra di Garcia ospita l'Union Berlino di Bonucci , ultimo nel girone con zero punti nelle prime tre giornate e reduce da ben 12 ko di fila! Un dato che spinge inevitabilmente quote e pronostico dalla parte di Kvara e compagni.

Il pronostico: combo 1+Over 2,5

Nel ciclo di gare da film horror dei tedeschi sono da registrare 26 gol subìti e 5 all'attivo, ma nelle ultime 5 partite (di mezzo anche quella col Napoli) l'Union è sempre rimasto a secco. I partenopei sono sì stati altalenanti in casa ma la loro continuità realizzativa è un dato di fatto, l'Over 2,5... anche.

Ci sono dunque i presupposti per ipotizzare un match con almeno tre reti. L'Over 2,5 di Napoli-Union Berlino è giocabile a 1.72 su Cplay, a 1.70 su Snai ed Eurobet. Con il Napoli ampiamente favorito non sembra sbagliato valutare la combo 1+Over 2,5: 2.05 l'offerta di Sisal e Snai, 2.07 di Begamestar.

Bonucci riceve un cartellino? Occhio alla quota

In Germania, contro il Napoli, zero minuti contro gli 83 giocati nell'ultimo match di Bundesliga perso malamente per mano dell'Eintracht. Leonardo Bonucci sarà chiamato in causa contro la squadra di Garcia? Se così fosse, serata complicata per lui come per i compagni di reparto, chiamati a fronteggiare le scorribande di folletti come Kvara, Politano e Raspadori. Merita quindi attenzione l'opzione "Cartellino a Bonucci", pagata mediamente 4 volte la posta.