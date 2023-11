Salisburgo-Inter, Inzaghi vede gli ottavi di Champions: il pronostico

Dopo aver battuto l'Atalanta in campionato l'Inter di Inzaghi affronta un'altra importante trasferta, stavolta in Champions, sul campo del Salisburgo. Nerazzurri qualificati agli ottavi con una vittoria, considerata piuttosto probabile dai bookmaker. Il Salisburgo però si gioca tutto in questa sfida ed è avversario da "maneggiare con cura". Ecco analisi e pronostico.

Agli austriaci "piace" un esito: ecco quale

Al Meazza l'Inter vinse 2-1 contro gli austriaci, fermi ai 3 punti conquistati all'esordio in casa del Benfica. L'Inter è in testa al girone insieme alla Real Sociedad, quattro gol fatti e due subìti per i nerazzurri. Insomma, le premesse per fare bene ci sono e le quote lo confermano: il segno 2 finale vale 1.60, l'offerta prevista per l'1 sale a 5.40.

Le tre partite giocate dagli austriaci nel girone sono terminate con il Multigol 2-3. Un esito da tenere in considerazione al pari del Goal, che si può trovare a 1.78 sulla lavagna Cplay. La stessa opzione vale 1.72 su Planetwin e 1.73 su Snai.