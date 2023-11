Real Sociedad-Benfica: quote, pronostico e statistiche del match

In attesa di Salisburgo-Inter nel gruppo D scendono in campo Real Sociedad e Benfica . Gli spagnoli dopo le prime 3 giornate sono primi con 7 punti e nell'unica sfida disputata alla " Reale Arena " sono riusciti a fermare l' Inter sull'1-1.

Il Benfica ha ancora lo "0" nella casella dei punti conquistati e come se non bastasse non è ancora riuscito a mettere il pallone in rete. Le "Aquile" di Lisbona tornano a sfidare la Real Sociedad dopo l'1-0 subito in Portogallo il 24 ottobre scorso.

Poche reti in vista, scopri il pronostico

Entrambe le compagini nelle prime tre partite disputate nel gruppo D hanno fatto registrare sempre l'Under 2,5. La possibilità che questo incontro termini con al massimo due reti al novantesimo è proposta su Snai e Sisal a 1.80 mentre su Begamestar la si può trovare a 1.83.

Le quote sorridono alla squadra padrona di casa con il segno 1 offerto a 1.78, la "X" in lavagna a 3.70 e il "2" a 4.55. La "combo" 1X+Under 3,5 moltiplica la posta per 1.65.