Slavia Praga-Roma, quota maggiorata sul goal giallorosso

Sarà la Fortuna Arena di Praga ad ospitare il quarto match dell’Europa League della Roma, contro i padroni di casa dello Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky. Per il momento, bottino pieno per gli uomini di Mourinho , che hanno la possibilità di blindare la qualificazione alla fase successiva con due turni di anticipo: basterà una vittoria dei giallorossi nel match contro i cechi per superare la fase a gironi.

All’andata fu 2-0 per la Roma, con l’avvio fulmineo del goal dopo meno di un minuto di Bove e raddoppio di Lukaku; nei precedenti match di Europa League per la stagione in corso, come detto, i giallorossi avevano sempre segnato almeno una rete e sempre vinto. Nelle 14 partite stagionali finora disputate, inoltre, la squadra è sempre andata in goal escluso il match di fine ottobre con l’Inter, collezionando 30 reti. Almeno un goal nel match in Repubblica Ceca è dunque eventualità che confermerebbe una tendenza stagionale positiva, e ipotesi tutt’altro che improbabile.

La pensa così anche Goldbet, che oggi offre ai suoi nuovi iscritti una maggiorazione del segno Sì sul mercato Segna Gol Team Ospite, portando la quota da 1.28 a 6 – sempre 1.28 l’offerta di Lottomatica, mentre 1.31 quella di Staryes.

Le quote sul match

Come detto, la Roma può raggiungere a Praga il primo posto matematico nel Gruppo G di Europa League con due giornate di anticipo. In caso di vittoria, gli uomini di Mourinho si attesterebbero a 12 punti e con il doppio scontro diretto a favore nei confronti dello Slavia Praga: proprio quest’ultimi sarebbero l’unico team a poter raggiungere i giallorossi in vetta alla classifica – ma, appunto, rimanendo al secondo posto in virtù degli incontri di andata e ritorno -, poiché Servette e Sheriff, pur vincendo le ultime tre partite del girone, raggiungerebbero quota 10.

Fondamentale per i giallorossi, dunque, vincere per archiviare la pratica qualificazione e gestire la squadra al meglio nei prossimi due incontri. In questo senso, la vittoria della Roma è a quota 2.55 su Goldbet e Lottomatica, con l’offerta di Staryes a quota 2.43.

Se vittoria giallorossa sarà, considerato il trend positivo in Europa, riuscirà la difesa della Roma ad evitare di subire reti? Per coloro che ritengono che la porta difesa da Svilar rimarrà inviolata, Goldbet e Lottomatica offrono il segno No del mercato Segna Gol Team Casa a quota 2.95; quota 2.77 è invece l’offerta firmata Staryes.