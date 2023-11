Champions League: quota a 7,50 per Gollo-Predictor

L'Over 1,5 in casa del Milan preso ieri a quota 2,43 è solo l’ultimo esempio di quanto i 120 algoritmi siano precisi sullo studio analitico dei match e oggi, Gollo-Predictor, ci offre altri spunti per i nostri pronostici.

Stavolta la proposta è una multipla a quota 7,50 su 5 partite con 3 Under e due esiti con una sorpresa tutta da scoprire solo sul canale Telegram.

Il Manchester United non è in formissima e e Gollo scarta decisamente l'esito 1X2 secco proponendoci un X2+Over 1.5 più tutelante mentre nelle partite di Napoli (Napoli-Union Berlino), Londra (Arsenal-Siviglia) e Salisburgo (Salisburgo-Inter), a differenza del mercato, non vede raffiche di Goal.

Completa la cinquina, il match tra Real Sociedad e Benfica: a dispetto delle quote offerte dai bookmaker, per Gollo gli ospiti venderanno cara la pelle in un match che si prevede molto equilibrato e sofferto.

