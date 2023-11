Sinner, che attesa per le Nitto ATP Finals: a quanto è quotato il trionfo

Meno quattro al via delle ATP Finals di tennis , prestigioso torneo a cui prendono parte i migliori otto giocatori al mondo. Tra loro c'è anche l'italiano Jannik Sinner , protagonista di un 2023 da urlo che gli ha permesso di issarsi al quarto posto nella classifica ATP . L'azzurro è caldissimo e da qualche giorno si sta allenando a Torin o , sede del torneo, in attesa di conoscere i suoi avversari (domani il sorteggio). L'evento è ovviamente oggetto di una gran mole di scommesse , che partono dal Vincente torneo fino ad abbracciare altri mercati con quote interessanti . Eccoli nel dettaglio.

Vincente ATP Nitto Finals, ecco chi è favorito

Chi vince le Nitto ATP Finals di Torino per i bookie? Su tutti svetta Novak Djokovic, campione in carica nonchè sei volte re del torneo. La sua settima affermazione si trova a 2.50 sulle lavagne dei principali bookmaker, dunque un consenso universale. Il principale antagonista del serbo è Carlos Alcaraz, bancato mediamente a 3/3.50 volte la posta. Il trionfo di Medvedev, che certamente Sinner non incontrerà nella fase a gironi, è proposto mediamente a 4.50. Poi è la volta di Jannik: per quello che sarebbe il primo trionfo di un tennista italiano in questo torneo i bookie pagano circa 5.50 volte la puntata.

Sinner, le quote per l'approdo in semifinale e finale

Sinner semifinalista o addirittura finalista? Anche questi interrogativi finiscono dritti dritti in lavagna e a giudicare dalle quote disponibili il numero 4 al mondo ha ottime probabilità di essere tra i top 4 del torneo. L'opzione "Sinner in semifinale Sì" vale soltanto 1.33, dunque fiducia nelle sue capacità di superare un girone in cui dovrà vedersela con un gigante tra Djokovic e Alcaraz.

Per gli allibratori l'approdo di Sinner in finale vale 2.25, chances più o meno simili per Medvedev mentre per Djokovic la quota da finalista scende a 1.40 e per Alcaraz a 1.75.