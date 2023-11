Europa League, Ajax-Brighton: migliori quote e pronostico

Nell'equilibrato gruppo B di Europa League Ajax e Brighton si sfidano alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la 4ª giornata della fase a gironi . Gli olandesi sono ultimi con due punti, Brighton e Aek a quota 4 staccati di una lunghezza dal Marsiglia . A campi invertiti vittoria degli uomini di De Zerbi per 2-0 e adesso...

Partita sulla carta spettacolare

Tutto aperto quindi nel gruppo B in cui finora sono andate in scena tante partite ricche di reti. Anche questa non dovrebbe essere da meno visto che il Brighton da inizio stagione ha fatto collezione di Goal e Over 2,5. L'Ajax sta cercando di uscire dalla crisi e in campionato ha vinto le ultime due partite segnando sei reti. Contro gli inglesi, però, i bookie vedono i Lancieri decisamente sfavoriti. Il segno 2 è a 1.72 su Planetwin e GoldBet, a 1.75 su Cplay. Per la vittoria olandese invece l'offerta può superare quota 4.

La combo Goal+Over 2,5 mette d'accordo gli operatori, Begamestar propone questo tipo di opzione a 1.66, ancora più probabile per Eurobet e Snai che la bancano rispettivamente a 1.58 e a 1.57.