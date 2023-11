Pronostico Atalanta-Sturm Graz, quote ok per l'undici nerazzurro

Gruppo D di Europa League , l' Atalanta di Gasperini occupa il primo posto in classifica con 7 punti conquistati nelle prime 3 giornate. La " Dea " domani sera torna a giocare in casa contro l'unica squadra che è riuscita al momento a fermarla. I nerazzurri prima di pareggiare per 2-2 sul campo dello Sturm Graz avevano vinto sia a Lisbona con lo Sporting (2-1) che a Bergamo con il Rakow (2-0).

Gli austriaci vantano 3 punti in meno dei bergamaschi, oltre al pareggio con la "Dea" ci sono da segnalare la vittoria esterna con il Rakow per 1-0 e la sconfitta interna con lo Sporting Lisbona (2-1).

Diverse reti in vista al "Gewiss Stadium"

Per le quote parte favorita l'Atalanta, il segno 1 è proposto a 1.26 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 3.60. In Austria il confronto tra le due compagini è terminato Over 3,5, un esito di scommessa che con Scamacca e compagni impegnati al "Gewiss Stadium" non si è ancora mai visto in questa prima parte di stagione. Il primo Over 3,5 interno dei bergamaschi paga mediamente 2.35. La "combo" che lega il segno 1 al Multigol 2-5 è offerta su Snai a 1.50, su Goldbet a 1.57 e su Begamestar a 1.58.