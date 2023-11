Nitto ATP Finals, Sinner 1° nel gruppo davanti a Djokovic? Cosa dicono i bookie

Il sorteggio ha emesso i suoi verdetti, ora Jannik Sinner conosce il nome dei suoi avversari alle Finals di Torino . Nel suo gruppo c'è il favorito alla vittoria finale , Novak Djokovic , poi Tsitsipas e Rune . Partire bene è fondamentale (se non decisivo) in un torneo così compresso, l'avversario è di alto livello ma Jannik è pronto a giocarsi le sue chances. Scopriamo intanto cosa dicono le quote sulle possibilità di vittoria dell'altoatesino nel girone in cui è inserito, il " Gruppo Verde ".

Due anni fa Sinner, entrato come riserva di Berrettini, debuttò contro Hurkacz e riuscì a vincere, poi però il ko con Medvedev gli costò l'eliminazione dal torneo. Il numero 4 del Ranking riuscirà a farsi strada e a chiudere al primo posto nel gruppo verde? Per i bookie il favorito (e non poteva essere altrimenti) è Djokovic che si gioca a 1.75 ma la prima alternativa è lo stesso Sinner, offerto a 3.50. Sullo stesso livello, invece, Rune e Tsitsipas offerti a 5.50.

Miglior piazzamento, Sinner meglio di Alcaraz?

In vista di un appuntamento così importante i bookie guardano con attenzione a Sinner, aprendo il gioco su scommesse speciali come "1X2 piazzamento". In questa particolare tipologia Sinner "sfida" in lavagna tutti gli altri sette giocatori delle Finals. Un esempio? Sinner che ottiene un miglior risultato finale rispetto ad Alcaraz vale 2.45, lo spagnolo in questo particolare testa a testa è però favorito a 2.10. Ma c'è anche l'eventualità di un segno X, ad esempio che entrambi arrivino in semifinale oppure (da scongiurare) vengano eliminati al termine della fase a gironi. Per questa opzione la quota prevista è 3.50.