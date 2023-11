Pronostico Venezia-Catanzaro, Vanoli in doppia cifra in fatto di...

Partita interessante al Penzo dove va in scena uno scontro diretto importante per l'alta classifica. Non mancano le curiosità

09 . 11 . 2023 20:30 2 min VeneziaCatanzaroquote

© LAPRESSE La 13ª giornata di Serie B si apre allo stadio Penzo con quello che - vista la classifica- può essere considerato il big match. Il Venezia secondo alle spalle del Parma ospita il Catanzaro, reduce da due sconfitte di fila (contro Como e Modena) ma protagonista di un ottimo campionato. Chi vincerà l'incontro? Le quote sorridono al Venezia ma occhio ad alcuni dati che possono servire a guardare il match anche da altri punti di vista. Statistiche su 1° tempo e Goal/No Goal Il dato che più salta all'occhio lo "offre" il Venezia. Da ben 10 giornate a questa parte, infatti, la squadra di Paolo Vanoli fa registrare l'X primo tempo. Da segnalare poi che in ben sette occasioni su dodici i lagunari hanno migliorato il loro score di metà gara, scattando verso la vittoria sei volte e in una circostanza (col Cosenza) arrivando al pareggio dopo una situazione di svantaggio maturata all'intervallo. Contro il Catanzaro arriverà l'11° X primo tempo di fila del Venezia? Questa particolare opzione vale 2.18 per Begamestar contro il 2.10 previsto da Snai e Sisal. Nelle ultime tre partite interne del Venezia sono andati a segno sia i lagunari che i loro avversari. Un altro esito Goal oscilla tra quota 1.65 e 1.75. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

