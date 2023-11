Serie A, il Sassuolo sfida la Salernitana: il pronostico del match

La 12ª giornata di Serie A si apre al " Mapei Stadium " con il confronto tra il Sassuolo e la Salernitana . La squadra allenata da Dionisi dopo aver perso per 2-1 sul campo del Torino proverà a sfruttare il fattore campo per ritrovare quel successo che in campionato manca ormai da 5 turni consecutivi. Nel dettaglio i neroverdi dopo aver battuto l' Inter al Meazza per 2-1 hanno sempre alternato la sconfitta al pareggio contro Monza (1-0), Lecce (1-1), Lazio (2-0), Bologna (1-1) e appunto Torino .

La Salernitana è ultima con solamente 4 punti conquistati in 11 partite (0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). I campani inoltre con 22 reti al passivo vantano la peggior difesa del torneo alla pari di quella del Cagliari. Candreva e compagni in questo avvio di stagione non sono ancora mai riusciti a mantenere la propria porta inviolata.

Sassuolo favorito al 90'

Per i bookie ci sono buone possibilità di vedere vincere il Sassuolo, il segno 1 su Begamestar moltiplica la posta per 1.70 mentre su Snai e Better si gioca a 1.67. Quanti gol verranno segnati in questo incontro? I neroverdi in casa sono reduci da tre Under 2,5 consecutivi, l'Over 2,5 in controtendenza è in lavagna a circa 1.60.