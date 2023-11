La proposta di Tuttosport per quota 8: a Bilbao Benitez si gioca la panchina

Serata dedicata agli anticipi in Serie A, B e alcuni dei principali campionati europei. C'è materiale sufficiente per elaborare una proposta di gioco da tenere in considerazione in ottica pronostici . La quota complessiva generata da questo" poker " è pari circa a 8 volte la posta . Ecco partite ed esiti consigliati .

Venezia-Catanzaro, ore 20.30

Nelle ultime dieci gare dei lagunari l'X primo tempo è stata una costante, con lo score di 0-0 (sempre al riposo) altrettanto ricorrente. Contro il Catanzaro la musica potrebbe essere leggermente diversa, optiamo per un Multigol 1-2 primo tempo ovvero minimo una, massimo due reti prima del duplice fischio dell'arbitro Santoro.

M'Gladbach-Wolfsburg, ore 20.30

Sfida tra due squadre che vogliono risalire da metà classifica senza farsi troppi complimenti. Il Gladbach ha alle spalle 5 gare condite da Goal+Over 2,5, il Wolfsburg lo stesso "mix" lo fa registrare da 4 turni a questa parte. Esito Goal d'obbligo.

Genoa-Verona, ore 20.45

Senza Retegui il Genoa di Gilardino fatica a segnare, il Verona è in crisi perenne e i 7gol realizzati in campionato non necessitano di ulteriori commenti. Aria di Under 2,5 a Marassi ma occhio all'assenza della somma gol 2 dal ruolino di marcia dell'Hellas. Un dato che fornisce l'assist per la scelta del Multigol 2-3 (due o tre reti totali in partita).

Athletic Bilbao-Celta, ore 21

Benitez si gioca tre punti e forse la panchina nella tana del Bilbao, che fin qui è rimasto a secco al San Mamès solo contro il Real Madrid. Insomma, i baschi in casa il gol lo fanno quasi sempre. Il Celta fin qui ha combinato poco ma deve svoltare fin da subito. Contro Barcellona e Real Sociedad, in trasferta, è riuscito almeno ad andare a segno. Proviamo il Goal che è ben pagato.

Ricapitolando, partite ed esiti consigliati

Venezia-Catanzaro: Multigol 1-2 primo tempo, quota 1.60

M'Gladbach-Wolfsburg: Goal, quota 1.50

Genoa-Verona: Multigol 2-3, quota 1.80

Athletic Bilbao-Celta: Goal, quota 1.85