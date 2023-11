Inter-Frosinone, analisi del match e quote dei bookie

Archiviata la pratica Champions League - con qualificazione ottenuta alla fase successiva con due turni di anticipo e ormai consuetudinario goal del solito Lautaro Martinez – l’Inter affronterà domenica sera il Frosinone di mister Di Francesco: non certo un confronto proibitivo, per i nerazzurri, contro una squadra di qualità certamente minore e che, quest’anno, non ha mai vinto in trasferta nei cinque incontri finora disputati fuori casa.