Pronostico Modena-Sampdoria, Pirlo non vuole fermarsi

La vittoria sul Palermo è stata un toccasana per classifica e morale. Ma la Sampdoria di Pirlo non può fermarsi visto che alle porte c'è la delicata trasferta in casa del Modena , reduce da tre vittorie di fila. Il match si preannuncia comunque equilibrato a dispetto del divario in classifica (+12 per i Canarini al netto della penalità Samp). Su Cplay l'1 del Modena vale 2.07, la X paga 3.32 e il 2 si gioca a 3.62. Su Bwin l'1 scende a 2.05, il pareggio vale 3.25 mentre il 2 blucerchiato è offerto a 3.50. Meno netto il divario per Sisal che banca l'1 a 2.15, la X a 3.25 e il 2 a 3.40.

Quante reti al Braglia?

Davvero notevole il feeling del Modena con l'X primo tempo, che la squadra di Paolo Bianco ha fatto registrare in dieci partite su dodici. Non solo, nelle sei partite disputate al Braglia i Canarini non hanno mai subìto gol prima del riposo. Tra gli esiti "graditi" a entrambe spicca il Multigol 2-3, centrato dal Modena in sette occasioni e dalla Samp addirittura nove.

Come pronostico per Modena-Sampdoria si può optare per il Multigol 1-2 primo tempo, in lavagna a 1.62. Il Multigol 2-3, quindi due o tre reti in partita, è quotato a 1.98.