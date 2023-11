Pronostico Monza-Torino, Sanabria a segno? La quota è super!

All' U-Power Stadium va in scena l'equilibrata sfida tra il Monza e il Torino . Dopo le prime 11 giornate di campionato c'è soltanto un punto di differenza tra le due squadre. L'undici di Raffaele Palladino in questo avvio di stagione ha fatto registrare 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte mentre la compagine di Ivan Juric ha regalato ai suoi tifosi 4 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Dando un rapido sguardo ai ruolini di marcia di Monza e Torino si nota subito che i brianzoli non hanno ancora mai perso in casa (2 vittorie e 3 pareggi) mentre i granata non hanno ancora mai centrato la "X" in trasferta (2 vittorie e 3 sconfitte).

Poche reti nell'aria

I bookie non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.50, la "X' a 3.10 e il "2" a 3. Sono soltanto due i gol subiti dal Monza nelle prime 5 gare disputate davanti al proprio pubblico, possibile l'Under 2,5 al termine del secondo tempo, tale esito è proposto su Begamestar, Goldbet e Better a 1.60.

Ancora Sanabria? Ecco quanto paga un gol dell'attaccante granata

Nella passata stagione c'è stato un giocatore che nel Torino è riuscito a timbrare il cartellino sia all'andata che al ritorno. La possibilità che Antonio Sanabria riesca a segnare ancora al Monza moltiplica la posta per 3.20.