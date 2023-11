Lazio-Roma, il pronostico e le quote del derby della Capitale

In Serie A è giunta l'ora del derby tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho . Attualmente entrambe le compagini si trovano al di fuori della zona Europa, Romagnoli e compagni in questo avvio di stagione hanno collezionato 16 punti frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte mentre l’undici giallorosso con 5 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte vanta un punto in più in classifica.

Equilibrio in campo, le quote del match

Per le quote la partita in programma allo stadio Olimpico si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 su Better e Goldbet è in lavagna a 2.85 mentre il “2” moltiplica una qualsiasi puntata per 2.60. Leggermente al rialzo le quote su Begamestar con la vittoria dei biancocelesti proposta a 2.94 e quella dei giallorossi a 2.63.

Occhio ai precedenti, gli ultimi tre derby sono sempre terminati No Goal mentre la "X" non esce dal 26 gennaio 2020. Il valore del segno X al novantesimo oscilla tra il 3.05 e il 3.15 mentre il Goal vale mediamente 1.90. La multi chance "X o Goal" che prende in considerazione i due esiti ritardatari (per risultare vincente basta l'uscita di uno dei due esiti) moltiplica la posta per 1.53.