Premier League, pronostico e quote di Chelsea-Manchester City

La strada è ancora lunga ma il Chelsea di Pochettino con la vittoria per 4-1 ottenuta sul campo del Tottenham è riuscita a portarsi a -7 dalla zona Europa League . In Premier League i " Blues " prima di battere gli " Spurs " avevano centrato il successo soltanto contro il Burnley (4-1), il Fulham (2-0) e il Luton (3-0).

Il Manchester City di Guardiola si presenta a Londra con 9 vittorie ottenute nelle prime 11 giornate (nessun pareggio). I "Citizens" in trasferta non sono riusciti ad evitare la sconfitta contro l'Arsenal (1-0) ed il Wolves (2-1). Erling Haaland e compagni nelle restanti 4 gare esterne disputate hanno sempre segnato due o tre gol contro Manchester United (3-0), West Ham (3-1), Sheffield United (2-1) e Burnley (3-1).

"Citizens" favoriti a Londra, scopri il pronostico

Il Manchester City parte con i favori del pronostico, il segno 2 moltiplica la posta per circa 1.75 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 2.10. Con un Chelsea che potrebbe volare sulle ali dell'entusiasmo dopo il 4-1 inflitto al Tottenham non si può di certo escludere l'esito Goal al triplice fischio dell'arbitro. L'opzione che prevede entrambe le squadre a segno in questo incontro è offerta su Better e Goldbet a 1.68 mentre su Begamestar la si può trovare a circa 1.75. Interessante anche la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5.