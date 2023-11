Juve Stabia-Foggia, le Vespe pungono i Satanelli? Quote e pronostico

Serie C in primo piano, la coda della 13ª giornata del girone C è un interessante Juve Stabia-Foggia . Le Vespe cercano la sesta vittoria interna di fila contro un Foggia a digiuno di successi da 4 giornate e sconfitto nelle ultime due trasferte contro Crotone e Picerno .

Juve Stabia favorita, altro Under in arrivo?

Juve Stabia solida e concreta al Menti, cinque vittorie con sette gol segnati e nessuno al passivo. Un altro successo contro un Foggia che fuori casa non brilla è come minimo da prendere in considerazione. Il segno 1 è offerto a 2.10, il 2 è in lavagna a 3.50.

I rossoneri hanno all'attivo 9 Under 2,5 contro gli 8 dei campani. Statistiche che fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'Under 2,5, offerto a 1.55. Si può anche prendere in considerazione una soluzione di questo tipo: 1X+Multigol 1-4, una combo offerta a 1.60.