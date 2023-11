Derby Pro Vercelli-Novara, quote e pronostico Goal/No Goal

Nel posticipo della 13ª giornata del girone A di Serie C si sfidano Pro Vercelli e Novara. Dunque, è derby piemontese. Gli ospiti sono ultimi in classifica con soli 5 punti all'attivo (zero vittorie!) mentre la Pro è in piena zona playoff e con cinque vittorie più un pareggio in casa si presenta al match con i galloni di squadra favorita.