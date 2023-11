Juve-Inter, testa a testa Scudetto: cosa pensano i bookie dopo la 12ª giornata

La pausa per gli impegni delle nazionali fa salire il tempo d'attesa per il big match Juve-Inter in programma il 26 novembre allo Stadium di Torino. Un duello ravvicinato che può segnare una tappa importante nella strada che porta verso lo Scudetto. L'Inter di Inzaghi è prima con 31 punti, la Juve di Allegri insegue a meno 2 mentre il Milan si è un po' defilato: 23 punti il Diavolo, 21 per il Napoli di un Garcia prossimo all'addio. Con questa situazione, chi vince lo Scudetto? Ecco le previsioni aggiornate dei bookie.