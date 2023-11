Napoli, Garcia via? Chi sarà il prossimo allenatore secondo i bookie

La pioggia battente del match perso contro l'Empoli: un'immagine che fotografa bene la situazione attuale in casa Napoli. E non è la sola: la faccia scura di Garcia dopo il ko, la bordata di fischi del Maradona e i giocatori che sembrano non seguire più un tecnico sempre più solo. L'esonero di Garcia sembra ormai inevitabile, tanto che i bookmaker non hanno perso tempo: già disponibili le quote sul prossimo allenatore del Napoli.