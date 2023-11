Nitto ATP Finals, Djokovic favorito contro Sinner però... Cosa dicono le quote

Il grande giorno è arrivato. Stasera alle Nitto ATP Finals di Torino si sfidano Sinner e Djokovic , che come da pronostico hanno battuto Tsitsipas e Rune nella prima giornata della fase a gironi del " Gruppo Verde ". Chi vince ipoteca l'approdo alle semifinali , ecco le quote dei bookmaker per quello che può essere considerato uno dei match più attesi del 2023.

Djokovic-Sinner, il serbo è favorito ma...

Il numero uno al mondo ha piegato in tre set un ostico Rune e, chissà, anche un alieno come Djoko potrebbe accusare la fatica. Contro Sinner il serbo ha vinto i tre precedenti testa a testa, questo però è il primo sul veloce e Sinner sta letteralmente volando: lo ha fatto vedere anche contro Tsitsipas, battuto agevolmente in due set. Inevitabile che le quote sorridano a Djokovic, una cui vittoria oscilla tra 1.45 e 1.55. Un successo di Sinner invece fa salire l'offerta fino a 2.75.

L'evento scatena ovviamente la fantasia dei bookie che hanno aperto il gioco su una gran mole di scommesse. Da segnalare il mercato "Numero totale game nel 1° set: 9-10 "a quota 1.85. Giocata centrata se il primo set terminerà (a prescindere dal vincitore) con un numero di giochi compreso appunto tra 9 e 10.