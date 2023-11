Belgio-Serbia, Vlahovic primo marcatore? Quota a due cifre!

Allo stadio re Baldovino di Bruxelles si gioca l'amichevole Belgio-Serbia . La nazionale allenata da Domenico Tedesco ha già staccato il pass per Germania 2024 , quella di domenica contro l'Azerbaigian sarà l'ultimo impegno-passerella. Anche la selezione di Stojkovic è vicina alla qualificazione che potrebbe arrivare persino senza giocare, qualora giovedì il Montenegro non dovesse battere la Lituania . Intanto, c'è da onorare questo match senza posta in palio in programma mercoledì alle 20.45.

Statistiche ed esiti consigliati

Da quando siede sulla panchina del Belgio, Domenico Tedesco non ha sbagliato un colpo: 6 vittorie e 2 pareggi con 20 gol realizzati e 6 al passivo. A brillare è il 3-2 inflitto in amichevole alla Germania lo scorso 28 marzo, in quell'occasione andò a segno anche il romanista Lukaku.

La Serbia viene da risultati in chiaroscuro nelle ultime 5 gare di qualificazione a Euro 2024: 2 vittorie, un pareggio e due sconfitte entrambe contro l'Ungheria di Marco Rossi. Nelle ultime sei gare giocate (amichevole contro la modesta Giordania compresa) Vlahovic e compagni hanno sempre fatto registrare l'esito Goal.

Per le quote è il Belgio a partire favorito, su Cplay il segno 1 finale è offerto a 1.77, segno X a 3.50 e segno 2 a 4.35. Su Planetwin Belgio davanti a 1.70, la X si gioca a 3.60 e il 2 a 4.66. Sisal propone invece l'1 a quota 1.72, la divisione della posta a 3.50 e il colpo serbo a 4.40. Due le opzioni da considerare, quella soft (almeno sulla carta) dal punto di vista della difficoltà è la combo Over 0,5 Casa+Under 1,5 Ospite a 1.45.

Per alzare la quota, occhio al Multigol Casa 2-3 a 2.07. Vale la pena sottolineare che, con il Belgio in campo, il "risultato esatto 2-0" non esce da tre anni pieni: Belgio-Inghilterra 2-0 del 15 novembre 2020. Per la cronaca, il 2-0 paga 8 su Begamestar, 7.45 su GoldBet e Better.

Sblocca Vlahovic? Che quota!

A prescindere dal suo effettivo impiego, i bookie hanno aperto il gioco su un eventuale gol di Vlahovic contro il Belgio. Suggestiva, qualora dovesse verificarsi nel match, la sfida nella sfida con il romanista Lukaku. Una rete del serbo in qualsiasi momento dell'amichevole vale 4.50, la quota sale fino a 10 in caso Vlahovic metta la sua firma sul primo gol del match (mercato "Vlahovic primo marcatore").