Israele-Svizzera, quote scommesse e pronostico

I campionati si fermano per lasciare spazio agli impegni delle nazionali . Non da subito, però. La prima tornata di gare valevoli per le qualificazioni a Euro 2024 è in programma giovedì. Quello di domani, in programma sul campo neutro di Felcsùt (Ungheria), è dunque una sorta di "antipasto". Israele e Svizzera , inserite nel gruppo I , sono rispettivamente terza e seconda con sette partite giocate. Gli elvetici inseguono con 15 punti la capolista Romania (16), Israele è in terza posizione con 11 punti.

Come arrivano le due nazionali

La Svizzera è ancora imbattuta con 4 vittorie e 3 pareggi ma nell'ultima partita giocata a metà ottobre, contro la Bielorussia, ha rischiato davvero grosso: sotto 1-3 in casa all'89', ha trovato un doppio colpo di coda per il 3-3 finale. Israele ha giocato domenica contro la nazionale kosovara, perdendo 1-0 per via del gol risolutivo di Rashica assistito dall'ex laziale Muriqi. Dunque, un'occasione persa per portarsi a meno uno dalla Svizzera. La seconda chance arriva domani e in terra ungherese Zahavi e compagni dovranno giocare con coraggio per cercare i tre punti e tenere vivo il discorso qualificazione.

In lavagna c'è un netto favorito: le quote

Svizzera superiore tecnicamente e la situazione extra-calcistica certamente non aiuta Israele, che sul campo deve ribaltare un pronostico favorevole agli uomini di Yakin. E anche di molto.

Su Cplay il segno 2 è il più accreditato ed è proposto a 1.54, l'offerta scende a 1.53 su Bet365 e a 1.52 su Sisal. Con un successo la Svizzera può ipotecare la qualificazione ed è una chance che Rodriguez e compagni non vorranno lasciarsi sfuggire. Vale la pena segnalare una curiosità statistica, con la Svizzera in campo la somma gol 2 non si vede da ben 11 incontri consecutivi. Tale opzione renderebbe 3.60 volte la posta. Per una opzione più conservativa è da segnalare la combo X2+Multigol 2-5, in lavagna a 1.60.