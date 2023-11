Medvedev-Zverev, chi vince e in quanti set? Bookie convinti

Chi vince ipoteca il pass per le semifinali, le quote sorridono al russo in un match che potrebbe andare per le lunghe

15 . 11 . 2023 17:55 1 min ZverevMedvedevFinals

© EPA Vincere per ipotecare le semifinali delle Nitto ATP Finals di tennis. Questo l'obiettivo di Medvedev e Zverev, che al debutto nel torneo hanno piegato rispettivamente Rublev (due set a zero) e Alcaraz (due set a uno con tanto di rimonta firmata dal tedesco). Si tratta del sesto incontro tra i due nel 2023, il bilancio è nettamente favorevole al russo che ha vinto in 4 occasioni. L'ultima delle quali, proprio sul cemento in Cina. Medvedev favorito, puntate aperte sul "Totale set" La tradizione è favorevole al russo e i bookie, convinti dalla prestazione contro Rublev, appoggiano senza riserve il numero 3 del mondo. La vittoria su Zverev si gioca a 1.45, un nuovo exploit del tedesco (che anche contro Alcaraz partiva sfavorito) è in lavagna a 2.75. Chissà che il match non possa rivelarsi più lungo del previsto. Da valutare, allora, l'ipotesi di un "totale set" pari a 3, offerta a 2.30. Una sfida in archivio con due set fa scendere la quota a 1.55. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

