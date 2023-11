Italia-Macedonia del Nord, il match e le quote dei bookies

L’ultima volta ce la ricordiamo tutti, e fu di quelle serate amare che restano nella memoria: giovedì 24 marzo 2022, spareggio delle qualificazioni al Mondiale in Qatar, rete al 92’ di Trajkovski e azzurri fuori, per la seconda volta consecutiva, dalla massima competizione per Nazionali.

Anche questa volta l’incontro con la Macedonia del Nord è di importanza capitale: per qualificarsi a Euro 2024 l’Italia è obbligata a conquistare altri quattro punti nei due match rimanenti – contro Macedonia del Nord e Ucraina -, e un pareggio contro la prima delle due obbligherebbe la Nazionale a sconfiggere gli ucraini nell’ultima giornata.

Il percorso dell’Italia di Spalletti verso gli Europei 2024 si giocherà, quindi, tutto negli ultimi 180 minuti della fase a giorni. Con la Macedonia del Nord un successo azzurro manca dal 2016 - anche in quel caso si trattava di match valido per qualificarsi ai Mondiali: finì 2-3 per l’Italia, con rete di Belotti e doppietta di Immobile -, poi due pareggi e, come detto, la decisiva sconfitta dello scorso anno. Gli azzurri devono però immediatamente riscattare il tonfo di Wembley contro l’Inghilterra, e non esiste occasione migliore che farlo in un match così importante davanti al pubblico di casa a Roma.

Anche i bookmaker sembrano confidare nella vittoria azzurra contro i balcanici, con Goldbet che offre una maggiorazione della quota sul segno 1 dell’esito finale del match, portando la medesima quota a 6 rispetto all’originaria 1.15; sempre 1.15 è l’offerta di Better, mentre Staryes propone la vittoria italiana a 1.16.

Analisi del match e quote

I precedenti più recenti tra le due squadre parlano di due pareggi, entrambi terminati col risultato di 1-1, e di una vittoria macedone per 1-0. Non è da escludere dunque che, anche in questo caso e per l’importanza della posta in gioco, la partita si giochi a difese coperte con l’intenzione di non prendersi troppi rischi: per coloro che ritengono che i goal saranno pochi, Better e Goldbet offrono l’Under 2.5 a quota 2.30, mentre 2.25 è la quota offerta da Staryes sul medesimo esito.

Altra strategia potrebbe prevedere il tentativo di segnare nel primo tempo, da parte degli azzurri, per arrivare alla ripresa in vantaggio e gestire il gioco: in quel caso, il segno 1 sull’esito del primo tempo è proposto da Better e Goldbet a quota 1.55, e da Staryes 1.52.

Per coloro che invece ritengono che ci sarà da soffrire fino alla fine, e che la Macedonia del Nord segnerà almeno una rete, l’esito Goal – ovvero, la probabilità che entrambe le squadre vadano in rete durante il match – è offerto da Goldbet e Better a quota 2.50, mentre 2.47 è la proposta di Staryes.