Sinner, c'è il sorpasso a Djokovic: la quota trionfo alle Nitto ATP Finals

Nulla di meglio che giocare sapendo, in fondo, di aver già vinto. Sinner ha in tasca il biglietto per le semifinali delle Nitto ATP Finals di Torino grazie a Hurkacz che ha strappato un set a Djokovic. In questo contesto estremamente favorevole dal punto di vista emotivo, Jannik può cercare il primo successo in carriera a spese di Holger Rune.

Lo stato di grazia di Sinner convince i bookie sulla terza affermazione di fila dell'azzurro alle Finals. La vittoria sul danese, quote dei principali operatori alla mano, difficilmente tocca l'1.30. Il segno 2 nel testa a testa incontro, invece, è ben più alto e si spinge fino a 3.70.

Partita non molto lunga nelle previsioni dei bookmaker, tanto che l'opzione Under 22,5 giochi è offerta a 1.65 contro il 2.10 previsto per l'Over. Dunque, per i quotisti si va verso un 2-0 per Sinner, offerto a 1.80. Un risultato che garantirebbe all'altoatesino l'approdo in semifinale da primo nel girone. Meno probabili di conseguenza la vittoria di Rune per 2-0 o 2-1, score reperibili intorno a quota 6.50.

Quote vincente torneo, quanto paga ora il trionfo di Jannik

A inizio torneo la vittoria finale di Sinner pagava circa 6 volte la posta. Dopo le prime due eccezionali partite del numero 4 al mondo, la quota di Sinner vincente torneo si è dimezzata. Ora, appunto, è pari a 3 volte la posta e non solo, per i bookmaker ora Sinner è favorito! Djokovic infatti si gioca a 4, dunque almeno in lavagna il re, appena battuto sul campo, è stato spodestato dal trono.

Gli altri? Più Medvedev che Alcaraz secondo le agenzie di scommesse, il russo è proposto a 4.50 mentre lo spagnolo è in lavagna a 5 dopo la vittoria di ieri.