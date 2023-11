Pronostico e statistiche di Argentina-Uruguay, quote ok per l'Albiceleste

In Sudamerica proseguono le gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. L'Argentina campione in carica dopo le prime quattro giornate si trova al comando della classifica a punteggio pieno, Messi e compagni nelle quattro partite vinte contro Ecuador (1-0), Bolivia (3-0), Paraguay (1-0) e Perù (2-0) sono sempre riusciti a mantenere la propria porta inviolata.