Pronostico Slovacchia-Islanda, si punta anche su "Pari o Dispari"

La curiosa statistica sull'esito Pari

Una missione alla portata di Lobotka e compagni, che in casa finora hanno concesso solo un gol al Portogallo e poi chiuso senza reti al passivo nelle restanti tre partite. Bottino magro per l’Islanda, che in trasferta ha fatto registrare pesanti sconfitte con tre gol subìti per mano di Bosnia e Lussemburgo. A campi invertiti finì 2-1 per la Slovacchia, Calzona non vuole fare calcoli e cercherà i tre punti contro gli scandinavi.

Il successo dei padroni di casa è quotato a 1.72 da Cplay e GoldBet, con Snai che si ferma a 1.70. Più probabile sulla carta l’Under 2,5 rispetto all’Over. Una curiosità da segnalare. Le ultime sei partite giocate dalla Slovacchia sono terminate com somma gol totale “Dispari”. Inversione di tendenza? L’esito “Pari” di Slovacchia-Islanda è offerto a 1.87.