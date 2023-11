Polonia-Repubblica Ceca: il pronostico e le quote del match

Le qualificazioni europee stanno per terminare. Nel gruppo E i rifelttori sono tutti puntati sul PGE Narodowy di Varsavia dove è in programma il confronto tra la Polonia e la Repubblica Ceca .

La Polonia nelle prime tre gare interne del gruppo E ha fatto registrare due vittorie contro l’Albania (1-0) e le Isole Far Oer (2-0) e un pareggio con la Moldavia (1-1).

Andamento piuttosto altalenante per la Repubblica Ceca in trasferta. Soucek e soci lontano dai lidi amici hanno conquistato soltanto quattro punti frutto di una vittoria con le Isole Far Oer (3-0), un pareggio con la Moldavia (0-0) e una sconfitta con l’Albania (3-0).

Polonia, servono i tre punti

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte della Polonia, il segno 1 è proposto su Snai e Sisal a 2.30 mentre Begamestar assegna alla vittoria polacca un moltiplicatore pari a 2.35. Zielinski e compagni in casa hanno fatto registrare sempre l'Under 2,5, da provare quindi la "combo" 1X+Multigol 1-3.