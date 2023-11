Nitto ATP Finals, Sinner-Djokovic e il paradosso nelle quote: uno vince...

Chiamatelo pure Jannik Winner. L'azzurro fa tre su tre alle Nitto ATP Finals di Torino superando in tre set l'ostacolo Rune. Nessun biscotto, Sinner fa il suo dovere e permette a Djokovic di accedere alle semifinali da secondo del girone. Ora l'altoatesino può ricaricare le batterie (e risolvere i problemi alla schiena accusati nel match contro Rune) e attendere il suo avversario in semifinale: uno tra Medvedev, Alcaraz e Zverev. Come sono cambiate nel frattempo le quote relative al Vincente torneo? Ecco la situazione aggiornata.

Chi vince le Finals? Cosa dicono le quote

Quote in continuo aggiornamento col susseguirsi delle partite alle Nitto ATP Finals, ieri le agenzie di scommesse davano addirittura favorito Sinner per la prima volta da inizio torneo. Jannik doveva ancora giocare contro Rune ma aveva già in tasca la qualificazione a differenza di Djokovic: ecco spiegato il motivo del sorpasso in lavagna dell'altoatesino al numero 1 al mondo.

Oggi, si può dire grazie a Sinner, Djokovic è ancora in corsa e i bookmaker hanno ristabilito le gerarchie "ordinarie". Nole è davanti a tutti per la vittoria finale, quota 2.50. Sinner, che comunque ha fatto un deciso balzo in avanti (alla vigilia del torneo era quotato a 6), resta il principale antagonista del serbo e il suo trionfo a Torino paga triplo.

Gli altri? Medvedev è proposto a 5, Alcaraz al momento paga 7.50 volte la puntata mentre Zverez è più defilato e si gioca a 25.