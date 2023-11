Sinner, Medvedev, Djokovic, Alcaraz: chi vince le Nitto ATP Finals per i bookie

C'è il meglio del meglio del tennis mondiale alle semifinali delle Nitto Atp Finals di Torino. Il quadro è completo, a sfidare Sinner sarà il russo Medvedev, reduce dal ko in due set contro Alcaraz che a sua volta troverà Djokovic nel penultimo atto del torneo. E ora, chi è l'uomo da battere secondo i bookie? C'è un favorito ma la contesa è apertissima.

Sinner vince le Finals? Ecco quanto paga

Sinner è l'unico ad aver vinto le tre partite giocate nella fase a gironi, su tutte svetta quella su Djokovic in tre set. Jannik ha tutte le carte in regola per triuonfare a Torino, lo ha dimostrato sul campo ma adesso inizia un altro torneo, quello delle partite senza appello.

I bookie puntano ancora su Djokovic, favorito per il trionfo con quota pari a 2.50. A breve giro di posta c'è Sinner, bancato vincitore a 3.

Puntando oggi su Alcaraz il moltiplicatore è pari a 4.50 volte la posta, chiude il cerchio Medvedev pagato 5. Tutti vicini in lavagna, tutti fortissimi, tutti pronti a regalare altri due giorni di spettacolo e adrenalina pura.