Pronostico Lettonia-Croazia, ecco una combo dalla quota interessante

Nel girone D la Croazia , terza all’ultimo Mondiale , deve fronteggiare a distanza il Galles per la conquista del secondo posto. Le due nazionali a 180 minuti dal termine hanno 10 punti a testa e la Croazia , in questo penultimo impegno, gioca in casa del fanalino di coda Lettonia (una vittoria e sei sconfitte).

Le sconfitte rimediate ad ottobre da Turchia e Galles hanno complicato il cammino di Modric e compagni che però, nel match casalingo contro la Lettonia, hanno fatto valere la loro superiorità tecnica imponendosi con una manita. Una situazione che potrebbe ripetersi anche in questa occasione con il match che sembra indirizzato verso un solo risultato.

Le quote sono sbilanciate verso il “2” e anche verso il No Goal, come dire: Croazia proiettata verso un clean sheet in quel di Riga. La combo dei due esiti (2+No Goal) vale 1.43 su Eurobet, 1.48 su Cplay, 1.50 su Sisal. Se si vuole alzare l’asticella e puntare su “2+No Goal+Over 2,5” la quota sale a 2.65.